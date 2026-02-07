Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında kaldı

Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesiyle barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. Meriç Nehri'nin 2 gün önce saniyede 384 metreküp akan debisi bugün bin 119 metreküp/saniyeye çıktı. Bazı kesimlerde yatağından taşan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 15 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 778 metreküp/saniyeye yükseldi.

EDİRNE VALİLİĞİ: TAŞKIN RİSKİ YOK

Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, taşkın riskinin bulunmadığını bildirmişti. Vali, Bulgaristan'da karların erimesiyle ve barajlardan su bırakılmasıyla nehirlerde su seviyelerinde yükselme meydana geldiği belirtilen açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur

MERİÇ NEHRİ NATO KÖPRÜSÜ MEVKİİNDE TAŞTI

Debisi 1213 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri, NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı.

ÇİFTLİKLER VE EVLER SU ALTINDA KALDI: HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Taşkın üzerine bölgede bulunan çiftlikler ile tarım alanları su altında kaldı. Çiftliklerde hayvanları bulunan vatandaşlar, traktörlerle hayvanları alıp, başka yere götürdü. Hayvanını alan Burhan Sönmez, "Meriç'in taşacağını duyunca geldim. Hemen burada bahçem var. O sırada burada su ve akıntı yoktu. Hemen içeriye girdim, dört tane yavru köpeğim vardı onları aldım. Tam çıkarken yol ağzına kadar geldim su taşmıştı burada kaldım. Sonra hemen hayvanları çıkararak buraya getirdim. Bir tane daha köpeğim vardı, onu da çıkardım. Komşularıma arayarak haber verdim. Arabayla çıkarmaya çalıştım, hatta araba da su aldı. Ama bir anda oldu. Köpeklerimi almaya girmem ile çıkmam 5 dakika sürmüştür. 5 dakikada mahalleyi tamamen su bastı. Şu anda evlerimize giriş yapamıyoruz. Bu kısım komple su doldu. 2 köpeğim daha var, onları salık bıraktım. Çıkarmaya vaktim olmadı. Sadece yavruları kurtarabildim." dedi.

Bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, DSİ yetkilileri de gelişmeleri takip ediyor.

Kaynak: DHA