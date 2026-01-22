Menzil'deki miras kavgasında tarikat liderleri ifşaya başladı! "Faiziyle 1.7 milyar lira aldın"

Menzil tarikatının babaları Abdulbaki Elhüseyni'nin 12 Temmuz 2023'te yaşamını yitirmesinin ardından başlayan post ve miras kavgası, laik Cumhuriyet'e meydan okuyan görüntülere ve devlet işleyişine dair vahim iddialara sahne oldu. Kardeşleri Fettah, Mübarek, Emin ve Masum Elhüseyni'nin 9 Ocak'ta yaptığı "Miras konusunu şeriatla çözelim" çağrısına, büyük ağabey Saki Elhüseyni İzmir'den sert bir yanıt verdi.

İZMİR'DE GÖVDE GÖSTERİSİ VE 'LAİKLİK BİTTİ' PAYLAŞIMLARI

Kardeşlerinin çağrısını "algı operasyonu" olarak nitelendiren ve bir süre yanıtsız bırakan Saki Elhüseyni, 17 Ocak'ta İzmir Karabağlar'daki Yeşilyurt Külliyesi'nde harekete geçti. Tarikattabanının desteğinin kendisinde olduğunu kanıtlamak isteyen Saki, külliye önünde toplanan binlerce kişiye namaz kıldırıp tövbe ettirdi.

Yurttaşların tepkisini çeken bu etkinlik sırasında, Saki taraftarları sosyal medya üzerinden etkinlik görüntülerini "Bu gece İzmir'de laiklik bitti" ifadeleriyle paylaşarak Cumhuriyet değerlerini hedef aldı. Saki, bu gövde gösterisiyle kardeşlerine "Tarikat da benim, miras da benim" mesajını iletti.

SKANDAL İDDİA: DEVLET KURUMLARI YANLIŞA ALET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini alan Saki, kardeşlerinin "şeriat" davetine dün verdiği yanıtta devlet içindeki yapılanmaya işaret etti. Sosyal medya hesabından 3 parça halinde yayımlanan açıklamada; kardeşlerin babalarının ölümünün ardından "tek cemaatle namaz ve hatme" birliğini bozarak ilk düğmeyi yanlış iliklediği savunuldu.

Açıklamada, miras kavgası sürecinde devletin nasıl devreye sokulduğuna dair şu itiraf niteliğindeki ifadeler yer aldı:

"Süreçte devlet müesseseleri de çıkar ilişkisi kurdukları adamları aracılığıyla yanlışlara alet edilmek istenmiştir. En büyük temennimiz; devlet kurumlarımızın bu girişimleri fark ederek mevzuatın istismar edilmesine müsaade etmemesi ve milletin hakkını gasp etmeye teşebbüs edenlere karşı milletine sahip çıkmasıdır."

1 MİLYON 700 BİN FAİZLİ GERİYE DÖNÜK KİRA ÖDEMESİ

Saki cephesi, kardeşlerin tavrını "ikiyüzlülükle" suçladı. Kardeşlerin "İçeride başka, dışarıda başka" konuştuğunu, sosyal medyadaki "Sen abimizsin, sulh istiyoruz" sözleriyle mahkemede "Sen büyüğümüz değilsin" beyanlarının çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, şeriat çağrısının yapıldığı gün Mübarek Elhüseyni'nin Hollanda Rotterdam dergahında "1 milyon 700 bin faizli geriye dönük kira ödemesi" istediği hatırlatıldı. Bu durum için, "Bu yaşananlar, sözde şeriat davetinin samimi bir çağrı değil; devlete, medyaya, sofilere ve Allah'a karşı yürütülmeye çalışılan bir algı çalışması olduğunu gün gibi ortaya koymaktadır" denildi.

Menzil tarikatı lideri İzmir'deki 'tövbe mitingini' anlattı! "İp atmak kalktı"

MÜRİTLERE TALİMAT: MALLARIN HESABINI SORUN

Cumhuriyet'in haberine göre Miras kavgasının merkezindeki medreselerin, dergahların, külliyelerin ve eğitim kurumlarının "ümmetin malı" olduğunu belirten Saki, çözüm için tüm kontrolün kendi kurumsal yapısı Serhendi Vakfı'na devredilmesini şart koştu.

Saki, cemaat tabanına (sofilere) da çağrıda bulunarak, diğer dört kardeşi gördükleri yerde yüzleşmelerini istedi:

"Mallarımızla ilgili şeriat görmeye davet etmişsiniz, biz geldik diyerek şeriatı kendileriyle bizatihi görmeleri gerekir."

SERHENDİ VAKFI'NDAN 'BİLECİK PROTOKOLÜ' RESTİ

Mülklerin devri konusunda Saki'nin vakfı Serhendi'den, "Çözüm belli yol belli: Bu mülkler ümmetin" başlığıyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 31 Aralık 2025 tarihli Bilecik dergahı protokolü emsal gösterildi. Söz konusu protokolde, binanın yüzde 40 kontrolü Mübarek Elhüseyni'nin Semerkand Vakfı'nda olmasına rağmen, uzlaşma adına tüm yetkinin Saki'nin Serhendi Vakfı'na bırakıldığı belirtildi. Saki tarafı, kardeşlerine uzlaşma sağlanması için tüm vakıf yerlerinin kontrolünün tamamen kendisine bırakılması koşulunu sundu.+