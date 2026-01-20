Menzil tarikatı lideri İzmir'deki 'tövbe mitingini' anlattı! "İp atmak kalktı"

Son dönemde Abdulbaki Erol’un 2023 yılındaki ölümünün ardından miras ve liderlik kavgaları ile sık sık gündeme gelen Menzil tarikatı, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki tövbe mitingi ile yeniden konuşulur hale geldi.

Tarikatın 3 liderinden Muhammed Saki Erol, birkaç gün önce İzmir'e gitti. Bu ziyaret ile beraber Karabağlar ilçesinin Arapdere mevkisinde binlerce kişi Erol'un kaldığı evin önünde toplandı.

Binlerce kişinin toplanmasının ardından Erol da alana geldi ve bekleyen kalabalığı selamlamasının ardından tövbe seremonisine başladı. Erol'un, "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim" duaları kalabalık tarafından tekrarlandı.

Menzil'den İzmir'de tövbe mitingi! Binlerce kişiyi topladılar

İP ATMAK KALKMIŞ

Zaman zaman sosyal medyaya da düşen görüntülerde tarikatın tövbe seanslarında iplerin bir ucunu şeyhin tuttuğu iplerin atıldığı, müritlerin de ipi tutarak tövbe ettikleri görülüyordu. Menzil tarikatı şeylerinden Muhammed Saki Erol ip atmanın kalktığını söyledi:

"Artık ip yetmez oldu. O yüzden artık ip atılmıyor, sözlü olarak sultanımızın söylediğini tekrarlıyorlar."

TÖVBE MİTİNGİNİ ANLATTI

Menzil tarikatının İzmir'deki gövde gösterisi gibi tövbe seremonisinin ardından Muhammed Saki Erol Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Tövbe almanın tasavvufta yer aldığını söyleyen Erol, bunun Kuran'ın çok yerinde geçtiğini söyledi.

Hristiyanların papazları ile kıyasta bulunan Erol, "Papaz günah çıkarıyor, değil mi? O inanıyor günahlarını çıkardığına, başkasına ne oluyor? Kimse oraya bir şey demiyor. Menzil'de günahlar affediliyormuş. Haşa, öyle bir şey yok. Siz tövbe ediyorsunuz. Tövbe şöyle: 'Yarabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Bir de tasavvufta bir mensubiyet var. 'Bu kişiyi kendime şeyh kabul ediyorum' dersin. Allah için bu memleketi seven; bunda bir kötülük var mı, yok mu söylesin.." ifadelerini kullandı.

PAPAZLA ARASINDAKİ FARK NE?

Saki Erol kendisi ile papaz arasındaki farkı şu şekilde anlattı:

"Allah isterse affediyor, istemezse affetmiyor. Bir gün bir genç geldi bana, 'Sizinle, papazın arasında ne fark var?" dedi. 'Bak' dedim, 'sen bizi, ne dediğimizi dinledin mi? Durdu. 'Yarabbi' demedik mi? 'Ben pişmanım, keşke yapmasaydım' dedik mi? 'İnşallah bir daha yapmayacağım' demedik mi? Evet. Bunu söyledikten sonra, 'Ben senin günahını affettim ya da senin günahların affoldu"dedim mi? Yok. Ama hadislerde, kitaplarda da geçiyor. Hadistir bu. Tövbe eden kişi sanki günah İşlememiş gibidir. İnsan diyor ki: 'Ben nasıl anlarım günahlarımın affolduğunu; o günahlar nasıl affolur? O günahı tekrar işlemiyorsan 'muafa alındı' der. Alamettir. Gerçeği Allah bilir. İslam dininde ruhbanlık yoktur. Kimse kimsenin günahını affedemez. İnsan hakkı ise gider hakkını öder, o da Allah'la arasındaysa. Yoksa tövbe eder. Allah isterse affeder, isterse affetmez. Kişi isterse hakkından vazgeçer. Ağa, şıh, hoca kim olursa olsun; kimse kimsenin hakkından vazgeçemez."

DİKKAT ÇEKEN LAİKLİK SÖZLERİ

Laiklik hakkındaki düşüncesi de kendisine sorulan Erol, Türkiye'de laikliğin olmadığını, hiçbir zaman da gelmediğini söyledi. Fransa'da laikliği gördüğünü aktaran Erol, devletin dinin amiri olduğunu öne sürdü. 'Keşke Türkiye'de laiklik olsa' ifadelerini kullanan Erol, "Ama Türkiye'de vallahi laiklik yok, laiklikle alakası yok. Hatta laikliğin "L"si bile yok. Türkiye'ye laiklik hiçbir zaman gelmemiştir. Ben Fransa'da laikliği gördüm. Diyanete karışmıyor, dine karışmıyor. 'Ben papazın maaşını vermem' diyor. Burada imam hatip var mı? Var. Diyanet var mı? Var. Benim, burada devletimin elemanı var mı? Var. Laiklik bu mu? Hani din ile devlet ayrı? Hiç de ayrı değil. Devlet, dinin amiri olmuş. İslamiyet'te ruhbanlık yok. Masumiyet sadece peygamberlere ve meleklere var, bütün dinlerde bu böyle. Papaz Allah adına konuşabilir, İslam dininde böyle bir şey yok. İnanıyorlarsa güle güle yolları açık." şeklinde konuştu.