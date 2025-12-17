Meclis'te 'ırkçılık' tartışması: Daha dün Cumhur ittifakına 'faşist' diyordunuz"

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri esnasında İYİ Parti Grubu ile DEM Parti Grubu arasında "ırkçılık" tartışması yaşandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getirirken İYİ Parti Grubu ile DEM Parti Grubu arasında "ırkçılık" tartışması çıktı.

Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van ve Diyarbakır belediyelerinde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin Meclis tutanaklarına geçen sözlerini hatırlatarak partilerinin belediyeleri döneminde işten çıkarılanların "31 Mart yerel seçimlerinden önce işe alınmış bankamatik memurları" olduğu yönündeki açıklamasının kamuoyunu yanıltıcı olduğunu kaydetti. Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Sayın Temelli mahkeme kararıyla haklı çıkan bu insanlar bankamatik memuru mu? Bölge İdare Mahkemesi mi yanlış, iş mahkemeleri mi uyduruyor, yoksa bu kürsüden millete anlattığınız hikayeler mi gerçek? Emekçinin alın terine dil uzatmak kolaydır. Bunlar seçimden bir gün önce, bir ay önce alınanlar öyle mi? Allah'tan korkunuz olsa bu kadar emek sömürüsü yapmazsınız. Bundan önce olduğu gibi hakkın, hakikatin, emeğin, alın terenin yanında olacağız. Buradaki vatandaş Kürt mü, Türk mü, Alevi mi, Sünni mi umrumuzda değil. Utanın biraz ya. Böyle bir emek sömürüsü olabilir mi? Siz yaparsınız. Şimdi bu mesele siyaset meselesi değil. Bu mesele ekmek meselesi. Tabii ekmekten anlamak için de biraz vicdan ve adalet duygusu olması lazım. Çalışma Bakanlığı'na sesleniyorum: Sayın Bakanım, burada işçilerin hakkı yeniyor. Hukuk tanımıyor bunlar, mahkeme kararı tanımıyor."

"BU KÜRSÜDEN BU IRKÇILIĞA DA TANIKLIK ETTİK"

DEM Parti grubuna sataştığını söyleyerek TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan kürsüden cevap vermek için söz talebinde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te kurulan komisyonun Meclis'in ortak iradesiyle oluşturulduğunu belirterek, İYİ Parti’nin komisyona katılmamasına rağmen "merdiven altı komisyon" ifadesini kullanmasının Meclis'in iradesine yönelik bir hakaret olduğunu söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelik ifadelere tepki gösteren Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Yılmaz, ya bir Kürt olarak neden Cumhurbaşkanı yardımcısı oldunuz siz? Yani düşünün ırkçılığın geldiği şeye bakın. Bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı var diye bu kürsüden bu ırkçılığa da tanıklık ettik. Halbuki bu ülkede Kürtler ve Türkler bir arada, bir hukuk altında var olma mücadelesi veriyor ve dönüp burada deniyor ki, 'neden Cumhurbaşkanı yardımcısı oldunuz?'. İyi ki oldunuz, daha da olacağız. Biz yöneteceğiz bu ülkeyi, hep beraber yöneteceğiz. Bunu içinize sindiremiyorsunuz. Kürtlerin bu ülkede eşit vatandaş olmasını içinize sindiremiyorsunuz. Bunun adı dünyanın her yerinde ırkçılıktır. Gelelim Van meselesine. Bizim söylediğimiz çok nettir. 31 Mart’tan önce Van Büyükşehir Belediyesi'ne alınan, ilçe belediyelerine alınan çalışanlar konusunda büyük sorun vardır. Bunlar soruşturulsun istedik, komisyonlar kurduk, mahkeme yolu açıktır dedi. 31 Mart öncesi dediğimizde bunun tarihi 15 Şubat 2016 tarihine kadar gider. Van Büyükşehir Belediyesi 2016’dan beri kayyum elinde. Senin bundan bilgin yok, haberin yok. Seni yanıltıyorlar. Sen de geliyorsun burada iftirada bulunuyorsun. İktidar partisine defalarca dedik, bu kadar yolsuzluğa bulaşmış bu insanı görevden alın, soruşturma açın dedik. Sen bunları bilmiyorsun, geliyorsun burada iftira atıyorsun."

"GRUBUMUZA ‘ŞEBEK, ‘TECAVÜZCÜ’ VE ‘KATİLLER’ DENİLDİ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, DEM Parti milletvekillerinin İYİ Parti grubuna sataştığını belirterek kürsüde konuşmak için söz talebinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Bozdağ’ın Kavuncu’ya izin vermesinin ardından Kavuncu DEM Parti milletvekillerinin "sataşmalarına" ilişkin, "Bir, grubumuza dönüp ‘şebek’ denildi. Bunu herkes duysun. İki, bu bugün de değil; grubumuza ‘tecavüzcü’ dendi. Bundan iki gün önce bu ifadeler de yapıldı. Grubumuza dönüp ‘katiller’ dedi. Şimdi sizin için bunlar hafif olabilir ama bizim gibi şerefi olan insanlar için bunlar çok ağır ifadeler" dedi.

"DÜN CUMHUR İTTİFAKI'NA ‘FAŞİST’ DİYORDUNUZ"

Selçuk Türkoğlu’nun Van’da işçilerle görüştüğünü belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Kendisine yüzlerce mağdur olmuş vatandaştan şikayet geliyor. Kayyumdur, başka belediyedir, odur, budur. Bunların hakkını burada savunmak, milletin hakkını burada savunmak, vatandaşın hakkını burada savunmak, kendi içinde demokrasi olan, emek olan bir partiye nasıl yakışır anlayabilmiş değilim. Yeri geldiğinde proletaryanın dostusunuz. Yeri geldiğinde emeğin dostusunuz. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmazsınız. Çıktı, burada dedi ki: ‘Böyle iddialar var.’ Düzgünce cevap verin. Bunda bu kadar çıldıracak ne var arkadaşlar? Dönüp buraya ‘şebek’ de yiyecek ne var? ‘Katiller, tecavüzcüler’ diyecek ne var? Ayıp. Yazıktır. Utanın."

"SÖZLERİNİZİN HÜKMÜ YOKTUR"

İYİ Partili bir milletvekilinin "Bu Terörsüz Türkiye sürecinde bütün Kürtlerle PKK ile Abdullah Öcalan'ı eşitlemekten bir Zaza olarak rahatsız olmuyor musunuz?" sözlerini hatırlatan Kavuncu, şöyle devam etti: