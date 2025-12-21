Meclis'te AKP ile İYİ Parti arasında 'zibidi' gerilimi! Vasıfsız adam defol git

Meclis’te 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülürken milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu konuşma yaptığı sırada AKP sıralarından bir milletvekili "Zibidisin, utanmazsın" ifadeleriyle Türkoğlu’na hakaret etti. Bunun üzerine Türkoğlu, "Vasıfsız adam. Seni adam diye müdür yaptılar, onu bile beceremedin. Terbiyesiz. Defol git" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında 20 Aralık günü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini belirtirken teklifin altıncı maddesi üzerine İYİ Parti adına söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kürsüde konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.

“VASIFSIZ ADAM, DEFOL GİT”

Türkoğlu’nun konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekili "Zibidisin, utanmazsın" sözleriyle Türkoğlu’na hakaret etti. Türkoğlu, kendisine yönelen bu ifadeler üzerine “Aynıyla iade ediyorum. Vasıfsız adam. Seni adam diye müdür yaptılar, onu bile beceremedin. Terbiyesiz. Defol git" sözlerini sarf ederek tepki gösterdi.

Meclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattıMeclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattı

“LİNÇ EDİLMESİNE RAZI OLMAYIZ”

Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Bursaspor-Somaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının, Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahürat yapmasına da değinirken yaşananları münferit bir olay olarak değerlendirdi. Türkoğlu, yapılan hakaret içerikli tezahüratı kınadıklarını ifade ederek “Bursaspor camiasının hedef gösterilmesine, linç edilmesine de razı olmayız” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

