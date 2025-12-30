Marmara'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iki güne yayılan toplam 10 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal kararı, yolcu ve gemi güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

30 ARALIK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık Salı günü için planlanan sekiz sefer iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar: Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)'dan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)'ye, saat 08.00 ve 11.30'daki İstanbul'dan Bursa'ya olan karşılıklı seferler. Ayrıca, saat 09.30'daki Bursa-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu-İstanbul, saat 11.30'daki İstanbul-Armutlu ve saat 12.55'teki Armutlu-Bursa seferleri de yapılamayacak.

1 OCAK SEFERLERİ DE İPTAL

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba için planlanan iki sefer de aynı nedenle iptal edildi. Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve saat 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilmeyecek. BUDO, yolcuları sefer programındaki değişikliklere karşı dikkatli olmaya ve güncellemeleri takip etmeye davet etti.