Zonguldak'ta deniz taştı! 81 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Yayınlanma:
Zonguldak genelinde dört gündür aralıksız süren olumsuz hava koşulları, hem deniz ulaşımında hem de karasal yaşamda büyük çaplı hasarlara ve aksamalara yol açtı.

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan ve yüksekliği 7 metreyi geçen dev dalgalar, Kozlu Limanı’nda denizin taşmasına neden oldu. Deniz seviyesinin karayla birleştiği bölgede sular iskeleyi tamamen kaplarken, bazı balıkçı çekeklerini su bastı. Yükselen suların şiddetiyle bazı balıkçı teknelerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınayla birlikte denizden gelen çöp yığınları sahil şeridine yayılırken, dalgalar Kozlu sahil bandındaki yürüyüş yollarına ve yapılara da zarar verdi.

2523865-pbbd.webp

81 KÖYE ULAŞILAMIYOR

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, toplam 857 kilometre uzunluğundaki 81 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar ve fırtınanın hayatı zorlaştırdığı bölgelerde vatandaşlar dışarı çıkmakta güçlük çekerken, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

zonguldakta-deniz-tasti-kardan-81-koy-yolu-kapandi-nyso.webp

Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladıBolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE ÇALIŞIYOR

Zonguldak genelinde gece saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve kar yağışına eşlik eden sert rüzgar, ekiplerin çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulunarak, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Liman bölgesinde ise balıkçıların teknelerini güvenli alanlara çekme çalışmaları ve hasar tespit faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Türkiye
Adana'da FETÖ'nün 'bölge öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 3 ay hapis
Adana'da FETÖ'nün 'bölge öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 3 ay hapis
Sınır kapısında yılbaşı trafiği: 'Bizim paramız çöp, onlarınki kral'
Sınır kapısında yılbaşı trafiği: 'Bizim paramız çöp, onlarınki kral'
Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı