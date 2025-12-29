Zonguldak'ta deniz taştı! 81 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan ve yüksekliği 7 metreyi geçen dev dalgalar, Kozlu Limanı’nda denizin taşmasına neden oldu. Deniz seviyesinin karayla birleştiği bölgede sular iskeleyi tamamen kaplarken, bazı balıkçı çekeklerini su bastı. Yükselen suların şiddetiyle bazı balıkçı teknelerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınayla birlikte denizden gelen çöp yığınları sahil şeridine yayılırken, dalgalar Kozlu sahil bandındaki yürüyüş yollarına ve yapılara da zarar verdi.

81 KÖYE ULAŞILAMIYOR

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, toplam 857 kilometre uzunluğundaki 81 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar ve fırtınanın hayatı zorlaştırdığı bölgelerde vatandaşlar dışarı çıkmakta güçlük çekerken, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE ÇALIŞIYOR

Zonguldak genelinde gece saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve kar yağışına eşlik eden sert rüzgar, ekiplerin çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulunarak, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Liman bölgesinde ise balıkçıların teknelerini güvenli alanlara çekme çalışmaları ve hasar tespit faaliyetleri devam ediyor.