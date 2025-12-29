Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı

Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı
Yayınlanma:
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Bolu’da da etkisini gösteren kar yağışı devam ederken kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Aralık salı günü, eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye’nin pek çok ili bembeyaz manzarayla kaplandı. Bolu’da da kar yağışı 2 gündür etkisini gösterirken yağış, kent merkezinde günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken 29 Aralık Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.

VALİLİK AÇIKLADI: KAR TATİLİ UZADI!

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı sebebiyle 30 Aralık Salı günü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini devam ettirdiği kaydedilirken yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Güneydoğu'da yıllar sonra kar coşkusu! Halayla kutladılarGüneydoğu'da yıllar sonra kar coşkusu! Halayla kutladılar

Diğer taraftan, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin ise yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

227 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI!

Yoğun kar yağışı nedeniyle, şehirdeki 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, 67 iş makinesi ve 124 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

