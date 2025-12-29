Güneydoğu'da yıllar sonra kar coşkusu! Halayla kutladılar

Yaklaşık 5 yıldır bölgede görülmeyen kar yağışı büyük bir coşkuyla karşılandı. Batman'da sabah saatlerinde başlayan kar, kent sakinlerini sokağa döktü. Soğuk havaya aldırış etmeyen Batmanlılar, lapa lapa yağan karın altında omuz omuza verip halay çekerek 5 yıllık hasretin bitişini kutladı.

Benzer görüntüler Şırnak’ın Cizre ilçesinde de yaşandı. 5 yıl aradan sonra ilçeye düşen ilk kar, vatandaşlar tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı; ortaya renkli görüntüler çıktı.

ŞANLIURFA’DA HEM BEREKET SEVİNCİ HEM TRAFİK UYARISI

Yıllar sonra karla buluşan bir diğer il ise Şanlıurfa oldu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışını "toprağa bereket, çocuklara sevinç, memlekete umut" olarak nitelendirdi. Ancak Tanal, sevincin yanı sıra sürücüleri de uyardı. Şehir genelinde bazı yollarda kayganlaşma ve trafik aksamaları yaşandığına dikkat çeken Tanal, can ve mal güvenliği için hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR’DA HAYAT FELÇ OLDU: EKİPLER TEYAKKUZDA

Kar yağışının eğlenceye dönüştüğü diğer illerin aksine, Diyarbakır’da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Şehir içi ve çevre yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Karla mücadele araçlarının aralıksız çalıştığı kentte, ekipler ana arterleri açık tutmaya çalışıyor.

Bölge genelinde kar yağışının getirdiği bereket ve görsel şölen vatandaşları mutlu etse de, yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.