Mardin’de dehşet! İki kız kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta, gece saatlerinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A.’yı (41) silahla vurulmuş halde bulurken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

POLİS 1 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ!

İki kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip, ilçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye aldı.

İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.