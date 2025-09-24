Mansur Yavaş'tan kritik karar: Canlı yayında açıklayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenlendi ve 13 belediye personeli gözaltına alındı. "Kamu zararı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya belediyeden jet hızında yanıt gelirken, yapılan açıklamada eski başkan Melih Gökçek dönemi dosyaları hatırlatıldı. Tüm gözler, bugün kameraların karşısına geçerek iddialara ve operasyona yanıt verecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapacağı kritik açıklamalara çevrildi.

ABB'DEN GÖKÇEK'Lİ 'EŞİT ADALET' VURGUSU

Soruşturma kapsamında yapılan gözaltıların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ilk açıklama, operasyonun siyasi boyutuna ve zamanlamasına yönelik bir meydan okuma olarak yorumlandı. Açıklamada, Melih Gökçek dönemine ait ve kamuoyunca bilinen çok sayıda dosyaya dikkat çekilerek, adaletin herkes için eşit işlemesi gerektiği vurgulandı. Belediyenin, "Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır" şeklindeki ifadeleri, mevcut soruşturmanın tek taraflı olduğuna yönelik üstü kapalı bir eleştiri olarak kayıtlara geçti.

MANSUR YAVAŞ'TAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Belediye personeline yönelik bu operasyonun ardından Ankara'da siyasi kulisler hareketlenirken, Mansur Yavaş'ın sessizliğini bozacağı ve bugün önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hem "kamu zararı" iddialarına yanıt vermesi hem de operasyonun perde arkasına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hedef gösterilmiş, bunun üzerine Başkan Mansur Yavaş, 11 Kasım 2024'te belediyenin tüm konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini şeffaf bir şekilde tek tek açıklamıştı. Tartışmalar sürerken geçen sene başlatılan soruşturma, bugünkü gözaltı operasyonuna evrildi.

Operasyonun siyasi yankılarını büyüten en önemli gelişme ise, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gözaltı işlemlerinden yaklaşık 7 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Gökçek, "HAZIR MISIN ANKARA? HAZIR MISIN TÜRKİYE? ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR…" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Gökçek'in operasyondan önceden haberdar olduğu ve soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği yorumlarına neden oldu.

SAVCILIK: 154 MİLYON TL KAMU ZARARI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Konser Soruşturması' kapsamında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda 32 konser hizmet alımında 154.453.221,60 TL kamu zararına yol açıldığını iddia etti. Başsavcılık, şüphelilerin "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından 23 Eylül 2025 itibarıyla gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski daire başkan vekilleri ile şube müdür vekillerinin yanı sıra çeşitli organizasyon firmalarının sahip ve ortakları da bulunuyor. Halk TV'den Sibel Mazrek'in aktardığı bilgiye göre, gözaltındaki isimlerden yalnızca ikisinin aktif Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu, geri kalanların ise belediyede artık görev yapmadığı öğrenildi.

YAVAŞ VE CHP'DEN SERT TEPKİ: ANKARA'NIN EN BÜYÜK HIRSIZI

Operasyonun ardından ilk tepkiler de gecikmedi. Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Mansur Yavaş, "Biz bu döneme ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş ise Melih Gökçek'i işaret ederek çok daha sert ifadeler kullandı. Yavaş, "Bu zaten yürütülen bir soruşturma. Kendimize teftiş yaptık. Anormal bir şey bulmadık. Ancak bu Ankara'nın en büyük hırsızının attığı tweet'e bakarsan işin boyutu ortaya çıkıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Halk TV canlı yayınında savcılara seslenerek, "Yürüttükleri bir soruşturma güya ve Melih Gökçek bu soruşturmayı 7 saat önce Türkiye ile paylaşıyor. Ben o savcılara sorarım, Melih Gökçek'i niye almıyorsunuz? Mal varlığını, ailesinin mal varlığını niye soruşturmuyorsunuz? Utanın ya!" diyerek tepki gösterdi.

ABB'DEN RAPORLU VE RAKAMLI YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan kapsamlı resmi açıklamada ise iddialar net bir dille reddedildi. Belediyenin kendi Teftiş Kurulu'nun ve Sayıştay denetimlerinin daha önce bir usulsüzlük bulmadığı belirtilen açıklamada, AK Parti döneminde 2014-2019 arası 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, kendi dönemlerinde 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcandığı rakamlarla ortaya konuldu.

Açıklamada asıl dikkat çekici nokta, Melih Gökçek dönemiyle ilgili yapılan yaklaşık 100 suç duyurusunun akıbeti oldu. Bu dosyalardan 66'sının takipsizlikle sonuçlandığı, 5 dosyanın ise 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletildiği vurgulandı. Açıklamada, "AK Parti İl Başkan Yardımcısına verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan güncel zarar yaklaşık 58 milyon dolar (2,4 milyar TL) olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır" gibi somut örnekler verilerek adalet sistemindeki çifte standarda işaret edildi. ABB, beklentilerinin bekletilen bu dosyalarla ilgili de derhal soruşturma yapılması ve gözaltı gibi tedbirlerin uygulanması olduğunu belirtti.