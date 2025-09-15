Madendeki göçükte yaralı kurtarılan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madenindeki göçükten 25 saat sonra yaralı kurtarılan Hüseyin Turan, yaşam savaşını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madenindeki göçükten 25 saat sonra yaralı kurtarılan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Turan için cenaze töreni düzenlendi.

Turan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Turan’ın cenazesi Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evli olduğu öğrenilen Turan'ın iki yıl önce madende işe başladığı belirtildi. Cenaze töreninde eşi Ceylan Turan ve babası Recep Turan taziyeleri kabul etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

