Liseliler karne gününde birbirine girdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, lise öğrencileri arasında yaşanan bir kavga, şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Olay, Emek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, karnelerini alan öğrencilerin bir araya gelmesi sonrasında yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel bir çatışmaya evrildi. Bir grup erkek öğrenci, yere yatırdıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Eve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybetti

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Otoparkta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şiddetin boyutu net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, bir öğrencinin yerde savunmasız haldeyken saldırıya uğradığı ve çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Sapık liseliler tutuklandı! Yapay zeka ile kabus yaşatmışlardı

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Şiddet olayına tanık olan diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi ve öğrenciler hızla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar hakkında güvenlik güçlerine bilgi verildiği öğrenildi.