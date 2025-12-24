Sapık liseliler tutuklandı! Yapay zeka ile kabus yaşatmışlardı

Kahramanmaraş’ta altı kız öğrenci, kendi fotoğraflarının yapay zekâ ile müstehcenleştirildiğini fark ederek aileleriyle birlikte savcılığa başvurdu. Şikâyet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, 15 yaşındaki E.Y. ve 16 yaşındaki B.B.Y. adlı iki erkek öğrencinin sosyal medyada paylaştığı görsellerin yapay zekâ ile üretildiği belirlendi. Gözaltına alınan iki öğrenci, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OKULDAN DA ATILDILAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili hem idari hem disiplin soruşturması başlattı. Disiplin kurulu, öğrencilerin örgün eğitim dışına çıkarılmasına karar verdi. E.Y. ve B.B.Y. okuldan atıldı.

Olayla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.