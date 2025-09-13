Kümese sıçrayan yangında çok sayıda güvercin öldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Türk Sokak'ta bulanan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bahçede çıkan yangın 1 saatte onlarca dönüm alanı yok etti!

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, arazide bulunan tavuk ve güvercin kümesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yapılan incelemede çok sayıda güvencinin yanarak öldüğü belirlendi. Tavuk kümesinin ise kısmen zarar gördüğü yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.