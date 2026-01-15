Kumar batağı gaziyi de içine çekti

Yayınlanma:
Kayseri'de 2016 yılındaki PKK saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, gazi olduğu o durakta bir video çekerek kumara itildiğini ve ekonomik çıkmazını anlattı. Ailesi için yardım isteyen Çatal, videoda hayatına son vereceği imasında bulundu.

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da PKK’nın bombalı araçla düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan ancak bir bacağını kaybeden Ferdi Çatal, bu sabah saatlerinde olayın yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki durağa geldi.

Bir gazi olara toplam tazminatın 23 bin lira olduğunu aktaran Ferdi Çatal "hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Gazi Ferdi Çatal, bu sabah bir video paylaşarak, kumar batağına düştüğünü söyledi ve hayatına son vereceği imasında bulundu.

Çatal, "Bu hükümete hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sedat Peker'den de yardım isteyerek, annesine köyde ev yapmasını istedi.

"KUMAR OYNAYAN HAYATIYLA KUMAR OYNAR"

Ferdi Çatal şunları söyledi

"Herkes hakkını helal etsin. Benim varsa herhangi birine hakkım helal hoş olsun. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar, onu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Yani her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı, ne yazık ki bağımlısı oldum.

"SADECE ARABA ALABİLDİM"

Tabii şunu da belirtmek istiyorum; yaralandığın zaman, gazi olduğum zaman benimle aynı dereceye sahip olup 1,5 milyon liraya kadar tazminat alanlar varken bu hükümet bana 23 bin TL verdi. Bu hükümete de hakkımı helal etmiyorum. Bütün devrelerim evini arabasını almıştı ama ben hiçbir şey yapamamıştım. Sadece bir araba alabilmiştim, onu da krediyle. Kumar borcu yüzünden onu da sattım. Arabasız kaldım, para algımı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Artık yolun sonuna geldim.

SEDAT PEKER'DEN EV İSTEDİ

Eğer bu videoyu duyuyorsa, izliyorsa Sayın Reisim Sedat Peker’den bir isteğim var. Benim annem köyde yaşıyor, yıllardır bizim için mücadele ediyor. Ben onu hep saraylarda yaşatacağım derdim, yapamadım. Eğer reisim bu videoyu duyuyorsa, köyde annemin hayalindeki evi yapmasına yardımcı olursa gerçekten minnettarım ona, çok minnettar kalırım. Yani ben yolun sonuna geldim. Sayın reisim, eğer bu videoyu duyuyorsan benim için annemin hayalindeki evi köye yaptırtıver."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

