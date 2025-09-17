Köyceğiz'de orman yangını!
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.
Yangına, arazözler ve orman işçileriyle birlikte helikopter ve uçakların da destek verdiği belirtildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)