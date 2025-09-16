Kereste fabrikasında yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi

Samsun Tekeköy'de bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Örnek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20250916-39133454-39133453-samsunda-kereste-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler onlarca metre yüksekliğe ulaştı, gökyüzü kara bulutla kaplandı.

aa-20250916-39133454-39133452-samsunda-kereste-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

aa-20250916-39133454-39133451-samsunda-kereste-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20250916-39133454-39133450-samsunda-kereste-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

