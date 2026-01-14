Konya'da dev "change araç" operasyonu: 223 kişi hakkında adli işlem

Konya merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, "change" yöntemiyle araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek piyasaya süren suç şebekesi çökertildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 95 milyon lirayı bulan 115 araç koruma altına alındı.

SUÇ ŞEBEKESİNİN YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şebekenin, özellikle deprem, yangın ya da ağır trafik kazası gibi olaylar neticesinde kullanılamaz hale gelen "ağır hasarlı" araçları hedef aldığı belirlendi. Bu araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan gümrük kaçağı araçlara ya da çalıntı otomobillere kopyalandığı tespit edildi. Bu usulsüz işlemle araçlar yasal bir kimliğe büründürülerek, iyi niyetli vatandaşlara "hasarsız" veya "revize edilmiş" denilerek yüksek fiyatlarla satıldı.

EL KONULAN ARAÇLARIN DETAYLARI VE ADLİ SÜREÇ

Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda dökümü yapılan 115 aracın 83'ünün gümrük kaçağı, 22'sinin yakalamalı-hacizli, 5'inin çalıntı ve 5'inin de aranan araçlar listesinde olduğu görüldü. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte araçlarla bağlantısı bulunan toplam 223 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAK VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun ardından vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İkinci el araç alımlarında sadece ekspertiz raporlarına güvenilmemesi, şasi ve motor numaralarının yetkili servisler aracılığıyla orijinalliğinin teyit edilmesi gerektiği vurgulandı. Şüpheli bir durum fark edildiğinde ise vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirimde bulunulması gerektiği hatırlatıldı.