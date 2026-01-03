Son Dakika | 1 milyar liralık otomobil operasyonu! 14 tutuklama

Yayınlanma:
Mersin’de “change araç” çetesine yönelik operasyonda 1,1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. 18 şüpheli yakalandı, 14’ü tutuklandı. Yurt dışından kaçak getirilen araçların kimlikleri değiştirilip trafiğe çıkarıldığı, bazı araçların ise parçalanarak yedek parça olarak satıldığı belirlendi. 27 araca el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de “change araç” çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin toplam işlem hacminin 1 milyar 180 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyonda 14 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 27 araca el konuldu.

ARAÇLARIN KİMLİKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şu tespitler yapıldı:

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçların şasi numaraları, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirildi.

Ağır hasarlı araçlar, tamir edilmiş gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı.

Çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli-yakalamalı araçlar parçalanarak, yedek parça olarak piyasaya sürüldü.

Bakan Yerlikaya, ikinci el araç alacak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı:

“Aracı mutlaka detaylı kontrol ettirin. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yaparız.”

Yerlikaya, operasyonda görev alan emniyet teşkilatını, Mersin Valiliği’ni ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nı da tebrik etti.

