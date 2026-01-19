Kontrolünü kaybeden araç dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 HY 226 plakalı otomobil, kavşak noktasında kontrolünü kaybederek önce refüje ve trafik uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, bariyerleri de aşarak dere yatağına yuvarlandı.

TATİL İÇİN GELMİŞTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan ağır yaralılar; araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir çevre hastanelere kaldırıldı.

Isparta'da üniversite öğrencisi olduğu ve sömestir tatili için memleketine geldiği öğrenilen Abdulvahap Bilir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavileri ve hayati tehlikeleri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.