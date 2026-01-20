Karabük Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi’nde kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından yaralayan Murat Kemik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeyle sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kemik, tutuklandı.

Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralamıştı: Tutuklandı

NE OLMUŞTU ?

Karabük’te Murat Kemik, tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.’yi pompalı tüfekle ayağından vurmuştu. Öfkeli baba olayın ardından evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başlayınca mahalle sakinleri büyük bir panik yaşamış, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderilmiş, Murat K., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir binaya sığınan yaralı Berk H.’ye ise ilk müdahaleyi Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yapmıştı. Berk H. daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü.

Yaralı Berk H.’ye müdahale eden veteriner hekim Ahmet Okan Güneş:

“Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" demişti.