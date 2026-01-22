Kiralamak için gitmişti: 17'nci kattaki daireden düşerek öldü!

Kiralamak için gitmişti: 17'nci kattaki daireden düşerek öldü!
Yayınlanma:
Bursa'da Özür Demirtaş, emlakçı ile birlikte kiralamak için gittiği binanın 17’nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'da 44 yaşındaki Özgür Demirtaş, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Demirtaş, emlakçı ile birlikte kiralamak için gittiği 17’nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı bir apartmanda meydana geldi.

kiralamak-icin-baktigi-17nci-kattaki-da-1129509-335369.jpg

17'NCİ KATTAKİ BOŞ DAİREYİ GÖRMEYE GİTTİ

Kiralık ev arayışında olan Demirtaş, emlakçı Sude G. ile birlikte bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

Balkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştüBalkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştü

Emlakçı ile birlikte daireyi gezen Demirtaş, iddiaya göre balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek korkulukları aştı ve yaklaşık 68 metreden beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kiralamak-icin-baktigi-17nci-kattaki-da-1129506-335369.jpg

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirtaş'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

yeni-proje-2026-01-22t190308-002.jpg

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

