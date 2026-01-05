KESK'ten 14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı söyleyen KESK Malatya Şubeler Platformu üyeleri, Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Üyelere çeşitli siyasi parti temsilcilerinde de destek geldi.

AÇIKLAMAYA VENEZUELA TEPKİSİ İLE BAŞLANDI

Eylemde, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Hayır hayır TÜİK yalancı”, “Ücretler eriyor, sabrımız taşıyor”, “Genel grev genel direniş”, “Katil ABD halklar üstünden elini çek”, “Sermayeye para pul, emekçiye din iman” sloganları atıldı.

Basın açıklaması ABD ile Venezuela arasında yaşanan gelişmelere tepki ile başladı.

KESK Dönem Sözcüsü ve BTS Şube Başkanı Vedat Eren tarafından okunan basın açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya karşı tutumuna karşı Venezuela halkının yanında olunduğu belirtildi.

"VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“ABD saldırganlığına, emperyalist barbarlığa karşı; halkların eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. KESK olarak; emperyalizm hangi coğrafyada, hangi halklara karşı hayata geçirilirse geçirilsin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere Venezuela halkının yanında olduğumuzu güçlü biçimde vurguluyor, savaşa ve emperyalist saldırganlığa karşı hayır diyoruz.”

KESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklı

"YOKSULLUĞUMUZ GÜNDEN GÜNE ARTTI"

Eren, geçtiğimiz 2025 yılının iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile geçtiğini ifade ederek, yıllardır devam eden yoksullaştırma politikasından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak herkesin payıma düşeni aldığını söyledi.

Eren, açıklamasına şöyle devam etti:

"2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine emeği ile geçinen milyonlar için, bizler için adeta bir kâbus yılı oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Evet, 2025 yılını geride bıraktık. Ama sorunlarımız artarak devam ediyor”

"SON 2 YILDA MAAŞLARIMIZ YÜZDE 20 ERİDİ"

Eren, yıllardır açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, maaş artışlarının TÜİK'in verileriyle sınırlı kaldığını söyledi.

Eren, şöyle devam etti:

“Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan, bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler. İktidar temsilcileri, yandaş konfederasyon yönetimi ve Hakem Kurulu’ndan oluşan bermuda şeytan üçgeni 'toplu sözleşme' adı altında her seferinde Merkez Bankası’nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminini esas aldı. Altışar aylık bu artışlar daha ilk bir, iki ayda TÜİK’in sahte enflasyonunun bile altında kaldı. Aylarca enflasyon farkı almak için bekledik. Altışar aylık periyotlarla hep aynı şeyi yaşamaya devam ettik. Böylece sadece son 2 yılda maaşlarımız yüzde 20 eridi.”

TÜİK VE ENAG RAKAMLARINI PAYLAŞTI

"TÜİK’e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon yüzde 30,89, son altı aylık enflasyon yüzde 12,2, kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 34,88 olmuştur. Bugün açıklanan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon aylık yüzde 2,11, yıllık ise yüzde 56,14 artmıştır. Şimdi buradan işçilere, emekçilere, emeklilere, tüm kamuoyuna soruyoruz: TÜİK’in enflasyonu mu yoksa sizin yaşadığınız hayat pahalılığı mı daha gerçekçi? Hükümet sözcüleri ‘enflasyon düştü’ diyor. Peki, sizin enflasyonunuz düştü mü? Bugün açıklanan TÜİK verileri ile de ortaya çıkmıştır ki ağustos ayında Hakem Kurulu dayatması ile biten toplu sözleşme hükümsüz hale gelmiştir. Toplu sözleşmenin gerçek bir toplu sözleşme olacak şekilde yenilenmesi ve bu dönem içerisinde hak kayıplarımızın daha da büyümemesi için maaşlarımıza ek zam yapılmalıdır. Aksi durum kamu emekçilerinin açlık sınırına yaklaşması anlamına gelir.”

14 OCAK’TA İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

Eren, her geçen gün daha fazla yoksulluk ve güvencesizlik dayatan düzeni kabul etmediklerini belirterek, 14 Ocak'ta iş bırakacaklarını söyledi ve tüm konfederasyonları, sendikaları, kamu emekçilerini de iş bırakmaya davet etti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: