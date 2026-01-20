Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: 5 şüpheli tutuklandı!

Olay, Söğüt ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki bir kadının telefonla aranmasıyla başladı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kadını, isminin bir cinayet soruşturmasına karıştığını iddia ederek korkuttu. Evdeki ziynet eşyası ve paraların "kontrol edilmesi gerektiği" yalanına inanan kadın, eve gelen şahıslara tüm ziynet eşyalarını ve yaklaşık 5 bin lira nakit parasını elden teslim etti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen mağdur, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz bir fiziki ve teknik takip süreci başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin D.S, K.Y, Y.T.Y, S.K. ve E.Y.Y. olduğu tespit edildi. Bilecik, İstanbul ve Balıkesir illerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 5 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, vatandaşları kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya ziynet eşyası talep eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.