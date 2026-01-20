Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde A.K.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Sende bulunan altınları, sahtesi ile değiştirmişler; altınları bana getir, inceleme yapacağız" dedi.

3 milyon liralık siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ALTINLARINI VE 2 BİN 500 AVROYU ŞÜPHELİLERE VERDİ

A.K., banka kasasında bulunan 145 adet 24 ayar gram, 12 ata altın, 6 Reşat altın, 21 çeyrek altın, 1 gerdanlık set, 2 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, 1 zincir ve 2 bin 500 avroyu şüphelilere teslim etti.

Olayın ardından dolandırıldığını söyleyen A.K., durumu Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 adres ile 1 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.Ş., B.K. ve O.C. yakalanarak Lüleburgaz'a getirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.