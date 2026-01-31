Dijital yayıncılık dünyasının tanınan isimlerinden “Kendine Müzisyen” lakaplı Kemal Can Parlak kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Sosyal medyada milyonlara ulaşan kariyeri nasıl başladı, hangi alanlarda üretim yapıyor ve eğitim geçmişi ne? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, hakkında verilen yakalama kararı sonrasında Parlak’ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

KENDİNE MÜZİSYEN LAKAPLI KEMAL CAN PARLAK KİMDİR?

Kemal Can Parlak, 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuş dijital yayıncı, müzisyen ve sosyal medya fenomenidir. “Kendine Müzisyen” kullanıcı adıyla bilinen Parlak, Twitch, YouTube ve diğer sosyal platformlarda müzik, sohbet ve eğlence temalı yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesi edindi ve özellikle genç takipçiler arasında popüler bir isim haline geldi.

KEMAL CAN PARLAK KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Kemal Can Parlak, 15 Mayıs 1995 doğumlu olup 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Aslen İstanbul’da doğan Parlak, eğitim ve kariyer faaliyetlerini de büyük ölçüde bu şehir merkezli yürüttü.

KEMAL CAN PARLAK’IN KARİYERİ

Genç yaşlarda müziğe ilgi duyan Parlak, lise yıllarında gitar çaldığı bir müzik grubunda sahne aldı. Sosyal medyadaki varlığını müzik cover videolarıyla güçlendirdi ve zamanla Twitch’te interaktif müzik ve sohbet yayınlarıyla büyük bir hayran kitlesi topladı. “Kendine Müzisyen” adıyla oyun, sohbet ve müzik içerikleriyle milyonlarca izlenme ve takipçi sayısına ulaştı.

KEMAL CAN PARLAK HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?

Parlak, üniversite eğitimini Ses Mühendisliği alanında tamamladı. Bu eğitim, onun müzik ve prodüksiyon alanında bilgi tabanını güçlendirirken dijital içerik üreticiliğine de teknik bir altyapı sağladı.

KEMAL CAN PARLAK NEREDE YAŞIYOR?

Kemal Can Parlak, kariyerini İstanbul’da sürdürmekte ve dijital yayıncılık ile müzik alanında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Twitch’te milyonlarca takipçisi bulunan Parlak, ayrıca YouTube ve diğer sosyal mecralarda da aktif içerik üretmektedir.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

KEMAL CAN PARLAK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI MI?

Evet. 31 Ocak 2026 tarihinde Kemal Can Parlak hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, Parlak’ın bu süreçte yurt dışında olduğu tespit edildiği için resmî makamlardan bu kararın uygulamaya alındığı bildirildi.

Öte yandan Parlak, hakkında çıkarılan gözaltı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Kemal Can Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında çıkarılan gözaltı kararını yurt dışındayken öğrendiğini belirtti. Parlak, devam eden yayın programlarını erkene alarak en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini ve ifade vermeye hazır olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.