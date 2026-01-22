Kedi maması beklerken banka hesabı boşaldı: 182 bin liralık 'el çabukluğu'

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntü oldukça sıradan başlıyor: Bir kuyumcu tezgahı, parıltılı vitrinler ve alışveriş yapan genç bir adam. Ancak bu sahnenin ardındaki finansal akış, Kayseri sokaklarındaki bambaşka bir gerçekliğe, bir kap yemek bekleyen sokak kedilerine uzanıyor. 19 yaşındaki M.S.S.'nin bir sarrafta altın alırken kullandığı kredi kartı, ne kendisine ne de ailesine aitti; o kart, sadece sokak hayvanlarına mama sipariş etmek isteyen, ancak dijital bankacılık sisteminin labirentinde kaybolan bir vatandaşa aitti.

Kayseri Kocasinan'da olayın merkezinde, ismi açıklanmayan ve yalnızca iyi niyetle hareket eden bir vatandaş yer alıyor. İnternet üzerinden kedi maması siparişi vermek isteyen mağdur, bu işlemi gerçekleştirebilecek teknolojik yetkinliğe sahip olmadığı için M.S.S.'den yardım talep etti. Ancak bu yardım talebi, karmaşık bir dolandırıcılık şemasına kapı araladı.

Polis tutanaklarına göre M.S.S., yardım bahanesiyle vatandaşın kredi kartını eline aldı. Saniyeler süren bir işlem sırasında, "el çabukluğu" yöntemini kullanarak mağdurun kartını, fiziksel olarak birebir benzeyen başka bir kartla değiştirdi. Bu sırada, güven unsurunu kullanarak vatandaşın mobil bankacılık şifrelerini de temin etmeyi başardı. Bu değişim, basit bir hırsızlığın ötesinde, vatandaşın tüm finansal güvenliğini bir anda şüpheliye teslim etmesi anlamına geliyordu.

182 BİN LİRALIK "SESSİZ" TRANSFER

Kartın değiştirilmesinin ardından geçen süre zarfında, mağdurun hesabında olağan dışı bir hareketlilik başladı. Mağdur, kedilere mama gelmesini beklerken, banka hesabından tam 182 bin 750 Türk Lirası'nın M.S.S.'nin hesabına aktarıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti.

Bugünün ekonomik koşullarında birçok hane halkı için yılların birikimi anlamına gelen bu meblağ, dijital bankacılık sistemindeki güvenlik açıklarının değil, insan faktörü üzerinden yürütülen sosyal mühendisliğin bir sonucuydu. Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin incelemeleri, M.S.S.'nin ele geçirdiği kartı ve bilgileri farklı zaman dilimlerinde sistematik olarak kullandığını ortaya koydu.

ALTINA DÖNÜŞEN YARDIMLAR

Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, paranın izini sürdüğünde fiziksel kanıtlara ulaştı. Yapılan saha çalışmaları ve incelenen kamera görüntüleri, şüphelinin dijital ortamda çaldığı parayı hızla nakde veya değerli madene çevirme refleksini gösterdi. M.S.S., bir sarrafta mağdurun kartını kullanarak altın alırken görüntülendi.

Emniyet güçlerinin belirlediği adrese düzenlenen operasyonla M.S.S. yakalanarak gözaltına alındı.