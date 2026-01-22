Türk asıllı Alman'ı Kayseri'de fena dolandırdılar! Yemek masasında 50 milyon liralık vurgun iddiası

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de üye olduğu konut kooperatifi tarafından 1 milyon euro civarında dolandırıldığını iddia etti. Schneider Kayseri'de yemek masasında alelacele bir şekilde vekaletnameye imza attırıldığını ve 18 dairesinin tamamen elinden alındığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'deki dolandırıcılık vakalarının sonu gelmezken ipin ucu bu defa yurt dışına kadar sıçradı. 2009 yılında gördüğü ilan üzerine Almanya'dan Kayseri'ye gelen Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de üye olduğu konut kooperatifi tarafından 1 milyon Euro civarında dolandırıldığını iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Schneider, Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye oldu. İşlerin yürütülmesi için vekaletnamenin imzalatıldığını kaydeden Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz" dendiğini, bunun üzerine kooperatife noter geldiğini ve okumalarına bile fırsat verilmeden vekaletnamenin imzalatıldığını söyledi.

Schneider, imzaladığı vekaletname ile kooperatif başkanı tarafından 18 dairesinin başkasına devredildiğini, bu devirden sonra da başkanın hayatını kaybettiğini söyledi. Schneider, kooperatifin yeni başkanının da 4 daireyi kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek ettirildiğini söyledi.

ÜSTÜNE BİR DE HACİZ GELMİŞ

Schneider sözlerinin devamında ise borcun ödenmediği için kendisine de haciz geldiğini söyledi. Kooperatif tarafından 'parayı ver haczi kaldıralım dairelerini de teslim edelim' dendiğini ve bunun üzerine 3 milyon 500 lira verdiğini söyledi. Schneider buna rağmen dairelerin yine kendisine teslim edilmediğini söyledi.

Şu anda tek bir dairesinin olmadığını, vekalet vermesinin ardından yenilen yemekte 50 milyon liralık dolandırıldığını anladığını kaydetti. Schneider sözlerinin devamındai "Kooperatif başkanı Birsen M., Cengiz M. bizim paralarımızla lüks bir yaşam sürüyor. Şu anda benim paramla cipe biniyorlar. Birsen M. ve eşi Cengiz M. hakkında Kayseri savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.