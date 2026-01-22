ATM’de para tuzağına dikkat: İlk 5 dakikada bunları asla yapmayın

Yayınlanma:
ATM’nin kartı iade ederek parayı vermediği zamanlarda yapılacak tek bir hata, paranızı kaybetmenize yol açabilir. Uzmanlar, bu durumda, hem teknik arızalar hem de dolandırıcılık tuzağına karşı ilk 5 dakika içerisinde yapılması gereken o kritik hamleyi açıkladı.

Günlük hayatta tüm yurttaşların ihtiyaç duyduğu ATM’lerde meydana gelen teknik arızalar ya da dolandırıcıların tuzakları vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Kartınızı takarak işleminizi onaylamanıza rağmen para haznesinin açılmaması fakat mobil bankacılıkta para çekildiğini görmeniz durumunda izlemeniz gereken yol netleşti.

İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ!

Güvenlik uzmanları, vatandaşların bu durumla karşılaşmaları halinde, yapılacak ilk refleksin ATM’nin önünde beklemek olması gerektiğini ifade etti. Bunun iki temel sebebi olduğunu belirten uzmanlar, ilk sebebin sistem gecikmesi olabileceğini kaydetti.

ATM’nin yazılımsal bir takılma yaşıyor olabileceğini ve paranın 1-2 dakika gecikmeli çıkabileceğini ifade eden uzmanlar, bir diğer sebebin ise dolandırıcıların para tuzağı olabileceğini iletti. Uzmanlar, vatandaşlar ATM’den ayrıldığında dolandırıcıların parayı alabileceğine dikkat çekti.

atm2.jpg

BU ADIMLARI İZLEYİN!

Uzmanlar, ATM’den paranın çıkmaması durumunda şu adımların izlenmesi gerektiğini belirtti:

“ATM’nin yanından ayrılmadan bankanızın çağrı merkezini arayın. ATM üzerindeki terminal numarasını ve tam saati müşteri temsilcisine bildirin. "ATM parayı vermedi ancak hesabımdan düştü" şeklinde bir itiraz kaydı oluşturun. Bu kayıt, bankanın o ATM’deki kasa sayımı yapması için resmi bir dayanaktır. ATM ekranındaki hata kodunu veya paranın çıkmadığını gösteren bir fotoğraf/video çekmek, ileride yaşanabilecek itiraz süreçlerinde kanıt niteliği taşır.”

MOBİL UYGULAMADAN BAKİYENİZİ KONTROL EDİN!

Önemli olan bir diğer nokta ise, "Paranın ATM tarafından geri çekilmesi" durumudur. Eğer ATM parayı hazneden çıkararı ve siz 20-30 saniye içinde parayı almazsanız, cihaz güvenliğiniz için parayı tekrar içeri çeker.

Bu durumda ise işlem genellikle iptal edilir ve tutar hesabınıza otomatik iade edilir. Yine de, mobil uygulamadan paranın kontrol edilmesi gerekir.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

