Emekliye bu ay zamlı maaş yatmayacak

Yayınlanma:
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Meclis'e sunuldu. Ancak teklifin yasalaşma sürecinin ödeme takvimine yetişmemesi, Ocak ayı planlamasında değişikliğe neden oldu. Emekliye bu ay zamlı maaş yatmayacak. Peki 3 bin 119 TL’lik zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takviminin detayları...

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükseltecek olan kanun teklifi, bugün itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Komisyon aşamasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yasalaşacak.

Teklifin yasalaşma sürecinin uzaması, Ocak ayı maaş takvimini etkiledi.

EMEKLİYE BU AY ZAMLI MAAŞ YATMAYACAK

Hükümetin en düşük emekli maaşına yaptığı yüzde 18,4 oranındaki zamla birlikte, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni taban aylık 20 bin TL olarak uygulanacak. Ancak söz konusu teklifin Komisyon’a bugün sunulması nedeniyle, 17-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri, düzenleme henüz yasalaşmadığı için zamsız tutarlar üzerinden gerçekleştirilecek.

emekliye-bu-ay-zamli-maas-yatmayacak-2.jpg

SGK mevzuatı gereği, emeklilerin kök maaşları açıklanan enflasyon oranında herhangi bir yasal değişikliğe gerek duyulmadan doğrudan zamlanıyor. Bu kapsamda, maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 11,19 oranındaki zammı Ocak ayı içerisinde alabilecek.

emekliye-bu-ay-zamli-maas-yatmayacak-3.jpg

Buna karşın, halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye tamamlanması için yasal sürecin tamamlanması beklenecek. Bu durum, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişinin Ocak ayı ödemelerini eski rakam üzerinden almasına neden olacak.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılan taban aylıklar arasındaki 3 bin 119 TL’lik farkın, yasal sürecin tamamlanmasının ardından Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftası arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

