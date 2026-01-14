Emekli maaşlarını değiştirecek çalışma başladı: SGK harekete geçti

2008’den sonra aylık bağlama oranlarının düşmesi çok düşük kök ücretlerde emekli aylığı bağlanmasına neden olunca iktidar en düşük emekli aylığı uygulamasını başlatmış, kök ücretle arada oluşan farkın Hazine'den karşılanması kararlaştırılmıştı. İlk kez 2019 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlanan en düşük emekli aylığı ödemesi alanların sayısı 1 milyon kişiden yaklaşık 5 milyona kadar çıktı.

Maaş bağlanma oranlarındaki azalma, zaman içinde 20 bin liraya kadar çıkan en düşük emekli aylığı alanların sayısını artırmaya devam ettiği gibi az sigorta prim ödeyenle çok ödeyen arasındaki farkı da daralttı.

Emeklinin düşük maaşlara mahkûm kalmasına neden olan sisteme yönelik eleştiriler artınca harekete geçildi.

EMEKLİ MAAŞLARINI DEĞİŞTİRECEK ÇALIŞMA BAŞLADI

TGRT yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli maaşı sisteminde kapsamlı bir değişime gitmek için çalışma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ile çalışanların ödediği prim gün sayıları arasındaki farkın emeklilikte alacakları maaşlara yansıtılması amaçlanıyor.

Çalışmanın yola çıkış nedenini mevcut sistemin durumuna dair verilerle anlatan Bal, en düşük emekli aylığı alanların 5 milyon kişiye ulaşmasının iyi bir şey olmadığını, sistemin yukarı doğru kademeli bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Mevcut durumda sosyal güvenlik sistemi açısından sağlıklı bir durumun oluşmadığını da vurgulayan Bal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de dikkat çektiği prim-maaş dengesizliğine işaret etti.

Murat Bal, yapılacak yeni düzenleme ile "Az prim ödeyene az maaş, çok prim ödeyene çok maaş" prensibinin uygulanacağını ifade ederek "3600 günle emekli olanla, 9000 gün BAĞ-KUR primi ödeyerek emekli olan vatandaşın aynı maaşı alması büyük bir adaletsizlik" dedi.

Açlık sınırının çok altında kalarak eleştirilere neden olan en düşük emekli maaşının ise 20 bin lira sınırının altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

SGK HAREKETE GEÇTİ

11-12 bin lira seviyelerinde kalan kök maaşlarının yapılan gelir desteğiyle 20 bin liraya çıkarılmasının sistemin sürdürülebilirliği açısından şart olduğunu ifade eden Bal, 2008 sonrası düşürülen aylık bağlama oranlarının hak kaybına yol açtığını söyledi.

Bal, durumu şu örnekle açıkladı:

"1999 öncesinde 10 bin lira maaşla çalışırken yaklaşık 7 bin lira emekli maaşı alabiliyordunuz. 2008 sonrasında ise 10 bin lira maaşla çalışıp emekli olduğunuzda 3.500 lira emekli maaşı bağlanır hale geldi. Çünkü aylık bağlama oranı ciddi şekilde düşürüldü."

Gelinen noktada Türkiye geneli emekli maaşı ortalamasının 25 bin liranın altında kaldığına da dikkat çeken Bal, maaşları düzenleyecek çalışmanın SGK bünyesinde yürütüldüğünü ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Bal, "Bence iyi ve hakkaniyetli bir düzenleme gelecek. En kritik konu, mevcut 20 bin liralık en düşük emekli maaşının altına düşülmemesi" değerlendirmesinde bulundu.