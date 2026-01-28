Kayseri’de mobilya fabrikası alev alev yandı

Kayseri’de mobilya fabrikası alev alev yandı
Yayınlanma:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir mobilya fabrikasında gece yarısı başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

MOBİLYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Olay, Organize Sanayi Bölgesi 6061'inci Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrika binasını sardı.

Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldıBursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı

İTFAİYE 1 SAATLİK MÜCADELE VERDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Üsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktıÜsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktı

CAN KAYBI OLMADI, SOĞUTMA SÜRÜYOR

Yangının mesai saatleri dışında ve fabrikada kimsenin bulunmadığı bir zamanda çıktığı öğrenildi. Bu nedenle can kaybı ya da yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

NEDENİNE DAİR İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Fabrika ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: İBB'ye yönelik kreş iddiası çürütüldü
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: İBB'ye yönelik kreş iddiası çürütüldü
Bursa’da otomobil ağaca çarptı: 4 genç yaralı
Bursa’da otomobil ağaca çarptı: 4 genç yaralı