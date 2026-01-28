Kayseri’de mobilya fabrikası alev alev yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir mobilya fabrikasında gece yarısı başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

MOBİLYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Olay, Organize Sanayi Bölgesi 6061'inci Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrika binasını sardı.

İTFAİYE 1 SAATLİK MÜCADELE VERDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

CAN KAYBI OLMADI, SOĞUTMA SÜRÜYOR

Yangının mesai saatleri dışında ve fabrikada kimsenin bulunmadığı bir zamanda çıktığı öğrenildi. Bu nedenle can kaybı ya da yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

NEDENİNE DAİR İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Fabrika ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.