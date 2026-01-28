Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

ALEVLER YÜKSELDİ İTFAİYE ÇAĞRILDI

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıdan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGIN 1 SAAT İÇERİSİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.