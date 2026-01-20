Kastamonu'da alt geçide düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın alt geçide düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolunun Akgeçit köyü mevkisinde yaşandı. Yaşar K. (70) idaresindeki 34 YS 2513 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, takla atarak alt geçide düşen aracın sürücüsü Yaşar K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada detaylı incelemelerde bulundu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemelerin ardından Yaşar K.'nın cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, aracın çekici yardımıyla alt geçitten çıkarılması için çalışma yürütüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

