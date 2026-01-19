Kar yağışı gece de durmadı: İstanbul beyaza büründü

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan kar yağışı, bugün de tipi şeklinde aralıklarla sürüyor. Kar, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde daha belirgin bir şekilde görülüyor.

BİRÇOK İLÇE ETKİLENDİ

Yağış, Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.

BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ

Karın yoğun olduğu bu bölgelerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçların üzeri beyaz bir örtüyle kaplandı. Manzara, kışın soğuk ama bir o kadar da estetik yüzünü şehre getirdi.

VATANDAŞLARDAN KAR SEVİNCİ

Havanın beyaza bürünmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelerek kartopu oynadı ve karın tadını çıkardı.