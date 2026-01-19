Bursa'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Bursa'da da etkisini gösterdi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. Bölgeden dönüş yolunda olan tatilcilerin bulunduğu 20 araç yolda mahsur kaldı.

Kuvvetli kar yağışı geliyor: Bakanlık sarı kod vererek 13 ili açıkladı

İnegöl merkez ve kırsal mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Oylat Kaplıcaları’na giden tatilciler, dönüş yolunda yoğun kar nedeniyle ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 20 aracın mahsur kaldığı görüldü.

YETKİLİLER SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, özellikle kış lastiği bulunmayan araçlarla Oylat Kaplıcaları yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.