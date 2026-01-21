Kar 2 metreyi bulunca ahıra gitmek için tünel kazdı

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreyi buldu. İlçede yaşayan Kemal Tuci (25), ahıra ulaşabilmek için ev ile ahır arasına tünel kazmak zorunda kaldı.

Türkiye'yi etkisi altına alınan dondurucu ve yoğun kar yağışlı hava Van'da etkisini sürdürüyor.

Kentin Çatak ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Işınlı Mahallesi Elmacık mezrasında kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 2 metreyi buldu.

Bazı evler, yoğun kar yağışından dolayı kara gömüldü.

AHIRA ULAŞMAK İÇİN TÜNEL KAZDI

Kar yağışından etkilenen vatandaşlardan birisi de Kemal Tuci oldu. Tuci, ev ve ahırının bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulmasından dolayı, çareyi tünel kazmakta buldu.

Tuci, evi ve ahırı arasındaki yaklaşık 20 metrelik bölümünün bir kısmını tünele dönüştürdü. Tuci, her gün buradan geçerek geçimini sağladığı hayvanlarını yem ve su veriyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

