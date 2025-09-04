Kamyonette on binlerce uyuşturucu hap bulundu!

Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından arama yapılan bir kamyonette 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Kamyonetin içinde bulunan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsünü durdurdu.

kamyonette-27-bin-uyusturucu-hap-ele-gec-897512-266671.jpg

27 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ!

Kamyonette yapılan aramalarda 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Aracın içindeki şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika | Savcı katili hakkında tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktıSon dakika | Savcı katili hakkında tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı

Bakın neden öldürmüş! Savcı Ercan Kayhan'ın ölümünde uyuşturucu detayı!Bakın neden öldürmüş! Savcı Ercan Kayhan'ın ölümünde uyuşturucu detayı!

Kaynak:DHA

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Türkiye
Öğrenci yurdu zammına ateş püskürdü: Devletin görev gençlere yük bindirmek değil
Öğrenci yurdu zammına ateş püskürdü: Devletin görev gençlere yük bindirmek değil
Meteoroloji'den serinleten haber
Meteoroloji'den serinleten haber
Son Dakika | İmamoğlu'ndan kongre başvurusu
Son Dakika | İmamoğlu'ndan kongre başvurusu