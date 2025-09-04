Kamyonette on binlerce uyuşturucu hap bulundu!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından arama yapılan bir kamyonette 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Kamyonetin içinde bulunan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sitemizi

Haberler'de takip edin