Kamyonette on binlerce uyuşturucu hap bulundu!
Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından arama yapılan bir kamyonette 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Kamyonetin içinde bulunan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsünü durdurdu.
27 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ!
Kamyonette yapılan aramalarda 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Aracın içindeki şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak:DHA