Kamyonetle çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü
Yayınlanma:
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Adem Yılmaz (60), hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. T.Ö. (22) yönetimindeki 35 PDN 23 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Adem Yılmaz'ın kullandığı plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sepetli motosikletin sürücüsü Yılmaz yaralandı.
Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
