Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Yayınlanma:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Osman Ö. idaresindeki 48 V 6487 plakalı otomobil, Yerkesik Mahallesi yolunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Osman Ö'nün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Sıcak Haber
10 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
10 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
Son Dakika | Kurultay davası ertelendi! CHP'den ilk açıklama
Son Dakika | Kurultay davası ertelendi! CHP'den ilk açıklama
İki uluslararası suçlu Türkiye'de yakalandı
İki uluslararası suçlu Türkiye'de yakalandı