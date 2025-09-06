Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Yayınlanma:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Osman Ö. idaresindeki 48 V 6487 plakalı otomobil, Yerkesik Mahallesi yolunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Osman Ö'nün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.