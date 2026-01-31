Kamyonet ve motosiklet çarpıştı: Kuzenler öldü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kuzen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette seyir halinde olan iki kuzen hayatını kaybetti.

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ağalar Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. 71 yaşındaki H.K. idaresindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile 48 yaşındaki İmdat Tuzcu'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.

İKİ KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ve yanındaki 57 yaşındaki kuzeni Engin Tuzcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerindeki incelemelerin ardından iki kuzenin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü H.K. ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:DHA

