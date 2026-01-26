Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Yayınlanma:
Ataşehir’de TEM Otoyolu yan yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu-Çekmeköy bağlantı yolunda gerçekleşti. 63 AIV 094 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed Yıldız, bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Şafak Hakan Akpolat’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olası yeni kazaları önlemek amacıyla yan yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

atasehir-2.jpg

BİR ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yol kenarındaki boş alana savrulan Şafak Hakan Akpolat’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada motosikletiyle yola düşerek sürüklenen sürücü Muhammed Yıldız ise ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TEMU'da yurt dışı vergisi kalktı: Tamamen yerli olduTEMU'da yurt dışı vergisi kalktı: Tamamen yerli oldu

atasehir-1.jpg

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akpolat’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

