Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu-Çekmeköy bağlantı yolunda gerçekleşti. 63 AIV 094 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed Yıldız, bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Şafak Hakan Akpolat’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olası yeni kazaları önlemek amacıyla yan yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.
BİR ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yol kenarındaki boş alana savrulan Şafak Hakan Akpolat’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada motosikletiyle yola düşerek sürüklenen sürücü Muhammed Yıldız ise ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akpolat’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)