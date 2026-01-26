Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Ataşehir’de TEM Otoyolu yan yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.