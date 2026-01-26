TEMU'da yurt dışı vergisi kalktı: Tamamen yerli oldu

Düzenlemenin yürürlükten kalkmasıyla birlikte sağlanan avantaj sona ererken, TEMU’da mevcut iş modelinin sürdürülebilirliğini yeniden masaya yatırdı. Bu kapsamda platform, Türkiye’ye yönelik yurt dışı kaynaklı ürün satışlarını tamamen durdurarak faaliyetlerini yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren yerel üretici ve satıcıların ürünleriyle sınırlama kararı aldı.

Bir diğer Çinli online satış platformu olan Shein ise Türkiye’deki satışları yerel politika değişiklikleri nedeni ile durdurduğunu açıkladı.

İTHALAT VERGİSİ KALKTI

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Yeni modelin devreye girmesiyle birlikte TEMU üzerinden yapılan alışverişlerde, tüketicilerin daha önce yüzde 60’lara varan ithalat, gümrük ve ek vergi maliyetleri tamamen ortadan kalkarken; sektör temsilcileri, bu değişimin tek başına kalıcı bir fiyat avantajı yaratmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Yerli üretim, lojistik ve operasyon maliyetlerinin, TEMU’nun bugüne kadar sunduğu ultra düşük fiyat politikasını sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

TEMU'dan Türkiye kararı: Satışlar durduruldu

Türkiye’de sınır ötesi e-ticaretin regülasyonlarla daha sıkı denetlenmeye başlanması, platformun mevzuata uyumlu ve daha kontrollü bir yapı kurma ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu nedenle Temu’nun yerel satıcılara yönelmesi, hem düzenleyici riskleri azaltmaya hem de Türkiye pazarında kalıcı olabilmeye yönelik stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

E-İTHALAT KATLANDI, E-İHRACAT GERİLEDİ

Türkiye’de e-ticaret yoluyla gerçekleştirilen ithalat, son altı yılda hem işlem adedi hem de toplam değer bakımından güçlü bir ivme yakalarken; e-ihracatta işlem tutarları artışını sürdürmesine rağmen, son iki yılda işlem sayısında dikkat çekici bir düşüş gözlendi.

Veriler, e-ticarette ithalatın ivme kazandığını, ihracatın ise daha yüksek tutarlı ancak daha sınırlı sayıda işlemlerle ilerlediğini ortaya koyuyor. 2020 yılında 121 milyon adet olan e-ithalat işlem sayısı, 2025 itibarıyla 372 milyon adedi aşarak yaklaşık üç katına çıktı.

Aynı dönemde işlem değeri 13,5 milyar TL’den 368,4 milyar TL’ye yükseldi. Böylece e-ithalatta işlem başına ortalama değer 111 liradan 990 TL’ye çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

E-ihracatta son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm yaşanırken, 2020’de 13,6 milyon olan işlem adedi, 2023’te 40,2 milyonla zirve yaptıktan sonra 2025’te 30,2 milyona geriledi. Buna karşın işlem değeri 14,3 milyar TL’den 192,9 milyar liraya yükseldi.

E-İTHALATTA HIZLI ARTIŞ VE POLİTİKA ETKİSİ

İşlem başına ortalama değerin aynı dönemde 1.055 liradan 6.384 liraya yükseldi. Uzmanlar bu durumu, e-ihracatta “daha az sayıda ama daha yüksek tutarlı satış” eğiliminin güçlenmesi olarak değerlendiriyor. E-ithalattaki hızlı artış, tüketicilerin yurt dışı e-ticaret platformlarına olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde e-ticaret politikalarında ithalat-ihracat dengesinin daha yoğun şekilde tartışılacağını gösteriyor.