TEMU'dan Türkiye kararı: Satışlar durduruldu

TEMU'dan Türkiye kararı: Satışlar durduruldu
Yayınlanma:
Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisi haline gelen TEMU, gümrük muafiyetinin kaldırılması ve en son Türkiye'deki ofisine yapılan baskınının ardından Türkiye'deki kullanıcıların yurt dışından ürün satın almasını resmen yasakladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkanı tamamen kaldırılmıştı. Kararın ardından 21 Ocak 2026'da Rekabet Kurumu yetkilileri TEMU'nun Türkiye'deki ofisine baskın yaparak bilgisayara el koydu.

TEMU hakkındaki gelişmeler bu şekilde devam ederken Çinli platform, Türkiye'deki satışlarında büyük bir kısıtlamaya giderek yurt dışından alışverişi tamamen durdurdu.

Alınan karar sonrasında Türkiye'den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

TÜRKİYE OFİSİNE BASKIN YAPILMIŞTI

21 Ocak tarihinde Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlenmiş, operasyonda bazı bilgisayarlara el konulmuştu.

TEMU'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konulduTEMU'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

30 EURO SINIRI GELMİŞTİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırılmıştı. İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti, iktidarın da gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atma kararı aldığı ve 'Akıllı Limit' ile bir düzenleme yapacağı ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Ekonomi
Motorinden sonra benzin zammı yolda!
Motorinden sonra benzin zammı yolda!
İktidarın ekonomi şifresini çözdü: Neden öyle diyorlarmış ortaya çıktı!
İktidarın ekonomi şifresini çözdü: Neden öyle diyorlarmış ortaya çıktı!