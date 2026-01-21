Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendi. Reuters’ın aktardığına göre, operasyonda bazı bilgisayarlara el konuldu.

Baskının nedeni ve sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Temu’nun bağlı olduğu Çinli PDD şirketinin sözcüsü, Türk yetkililerle tam iş birliği içinde hareket ettiklerini açıkladı.

TEMU’nun Türkiye ofisine yönelik bu denetim, Avrupa Birliği’nin olası Çin devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturmalarla eş zamanlı gerçekleşti. Şirketin Dublin’deki Avrupa merkezi de benzer gerekçelerle AB düzenleyicileri tarafından denetlenmişti.

TEMU kararından neden geri adım atıldığı ortaya çıktı! Anket sonuçları çok fena

TEMU'YA DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI

Mayıs 2025’te TEMU temsilcileri, yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı’na çağrılmıştı. Bakanlık, şirketin Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci olmadan ürün satamayacağını hatırlatmıştı. Ayrıca, uygunsuz ya da güvensiz ürünlerin 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtilmişti.

Bunun üzerine TEMU, Türkiye’de temsilcilik açmak için harekete geçtiklerini duyurmuş ve pazara sunulacak ürünlerin sorumluluğunu alacaklarını açıklamıştı. Şirket, giyimden elektroniğe kadar çok sayıda ürünü düşük fiyatlarla sunmasıyla tanınıyor. TEMU, Çinli e-ticaret devi PDD Holdings’e ait.

30 EURO SINIRI GELMİŞTİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırılmıştı. İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti, iktidarın da gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atma kararı aldığı ve 'Akıllı Limit' ile bir düzenleme yapacağı ortaya çıkmıştı.