TEMU kararından neden geri adım atıldığı ortaya çıktı! Anket sonuçları çok fena

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırılmıştı. İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti, iktidarın da gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atma kararı aldığı ve 'Akıllı Limit' ile bir düzenleme yapacağı ortaya çıkmıştı.

TEMU kararında geri adım

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! ANKET SONUÇLARI ÇOK FENA

Aksoy Araştırma tarafından yapılan Ocak ayında yapılan kamuoyu araştırmasına göre TEMU kararına halkın yüzde 61'i karşı. Türkiye nüfusunun yüzde 40'ının en az bir kere internet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye’nin %40’ının Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan daha büyük bir sayıya denk geldiğini vurguladı.

İktidarın TEMU kararı hakkında yapılan ankete göre:

Kararı hiç desteklemeyenler: %44.9

Desteklemeyenler: % 15,6

Fikrim yok: %24,4

Destekliyorum: % 11,5

Tamamen destekliyorum: % 3,6

AKP-MHP SEÇMENİ DE DESTEKLEMİYOR!

AKP'nin aldığı karara AKP seçmeninin sadece yüzde 28.8'inin, MHP seçmeninin yüzde 25,8'inin destek verdiği görüldü.

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI

Aksoy Araştırma, katılımcılara TEMU gibi yurt dışı sitelerinden alışveriş yapıp yapmadıklarını sordu. Sonuçlarda vatandaşların yüzde 46 yurt dışı alışverişi yaptııkları ortaya çıktı. AKP seçmenlerinin yüzde 48,6'sı, MHP seçmenlerinin yüzde 38,7'si, CHP seçmenlerinin yüzde 55'i, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57.1'i ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 45,2'sinin yurt dışı merkezli sitelerinden alışveriş yaptıkları anket sonuçlarına yansıdı.