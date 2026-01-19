TEMU kararından neden geri adım atıldığı ortaya çıktı! Anket sonuçları çok fena

TEMU kararından neden geri adım atıldığı ortaya çıktı! Anket sonuçları çok fena
Yayınlanma:
Güncelleme:
İktidarın son dönemdeki en tartışmaları kararlarından birisi de 30 Euroluk gümrük muafiyetini kaldırma kararı oldu. Ancak gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atıldı. Yapılan son ankette iktidarın TEMU kararını destekleyenlerin oranı sadece yüzde 15.1 seviyesinde.

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırılmıştı. İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti, iktidarın da gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atma kararı aldığı ve 'Akıllı Limit' ile bir düzenleme yapacağı ortaya çıkmıştı.

TEMU kararında geri adım: İktidar medyası yeni formülü duyurduTEMU kararında geri adım

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! ANKET SONUÇLARI ÇOK FENA

Aksoy Araştırma tarafından yapılan Ocak ayında yapılan kamuoyu araştırmasına göre TEMU kararına halkın yüzde 61'i karşı. Türkiye nüfusunun yüzde 40'ının en az bir kere internet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye’nin %40’ının Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan daha büyük bir sayıya denk geldiğini vurguladı.

İktidarın TEMU kararı hakkında yapılan ankete göre:

  • Kararı hiç desteklemeyenler: %44.9
  • Desteklemeyenler: % 15,6
  • Fikrim yok: %24,4
  • Destekliyorum: % 11,5
  • Tamamen destekliyorum: % 3,6

whatsapp-image-2026-01-19-at-13-57-22.jpeg

AKP-MHP SEÇMENİ DE DESTEKLEMİYOR!

AKP'nin aldığı karara AKP seçmeninin sadece yüzde 28.8'inin, MHP seçmeninin yüzde 25,8'inin destek verdiği görüldü.

whatsapp-image-2026-01-19-at-13-57-21.jpeg

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI

Aksoy Araştırma, katılımcılara TEMU gibi yurt dışı sitelerinden alışveriş yapıp yapmadıklarını sordu. Sonuçlarda vatandaşların yüzde 46 yurt dışı alışverişi yaptııkları ortaya çıktı. AKP seçmenlerinin yüzde 48,6'sı, MHP seçmenlerinin yüzde 38,7'si, CHP seçmenlerinin yüzde 55'i, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57.1'i ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 45,2'sinin yurt dışı merkezli sitelerinden alışveriş yaptıkları anket sonuçlarına yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Ekonomi
Hurda teşviki mi geliyor? Otomotiv sektörü açıkladı!
Hurda teşviki mi geliyor? Otomotiv sektörü açıkladı!
İktidar medyası emekliye umut satmaya başladı: Memnun edecekmiş
İktidar medyası emekliye umut satmaya başladı: Memnun edecekmiş