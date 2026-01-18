TEMU kararında geri adım: İktidar medyası yeni formülü duyurdu

Türkiye'nin yıllardır içinde olduğu ve halkın siyasi seçimlerine de doğrudan etki eden ekonomik kriz devam ederken alınan vatandaşların tepkilerini artırmaya devam ediyor. Son olarak yurt dışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin tamamen kaldırılması isyan ettirmişti.

Gençlerde ‘TEMU isyanı’ 1500 liraya bile göz diktiler!

HAFTAYA DÜZENLEME BEKLENİYOR

İktidar savunucularını dahi tepki göstermeye iten kararın ardından geri adım atılacağı yorumları yapılmıştı. Ekonomi gündeminin en sıcak konularından birisi olan bu konu hakkında AKP'nin çok yakın zamanda yeni bir adım atacağı öne sürüldü.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde Ömer Ekinci'nin yazdığı yazıya, göre yetkililere konu hakkında Akıllı Limit önerisi sunuldu. Ekinci, yaptığı sunuma olumlu cevap geldiğini ve haftaya bir düzenleme yapılmasını beklediğini yazdı.

Ekinci'nin konu hakkındaki yazısı şu şekilde oldu:

"Son günlerde yurt dışından bireysel gümrüksüz ve vergisiz sipariş limitinin 30 avrodan sıfıra indirilmesi ve ek vergiler getirilmesi gündemin en sıcak başlıklarından biriydi. Hem siyasette hem de medyadaki rolü teknoloji olan biri olarak bu konuda önerilerimi sunum hâlinde yetkililere sundum. Çok şükür ki olumlu cevap geldi. Umuyorum ki haftaya bu konuda bir düzenleme gelecek. Bilmeyenler için işte o 30 avro krizi ve bu krizi aşmak için sunduğum Akıllı Limit önerisi."

"Özetle önerdiğim model:

● Eğitim ve AR-GE amaçlı ithalat için özel bir rejim

● Tüketim ürünü ile üretim girdisini gümrükte ayıran “akıllı limit” sistemi

● Yerli üretici oluşana kadar doğrudan destek, oluştuktan sonra kademeli koruma

● “İncele – Kopyala – Geliştir” sürecini hukuken tanıyan bir zemin

● Gençler için üretim kitlerine vergisiz erişim ve devlet destekli setler

Amaç çok net:

Yerli üreticiyi boğmadan büyütmek, üretici adayını yolda kaybetmemek.

Kritik bir eşikteyiz

Bu öneri şu anda ilgili kurumlar tarafından değerlendiriliyor. Ve alınan geri bildirimler, konunun gerçekten ciddiyetle ele alındığını gösteriyor.

Eğer bu süreç doğru yönetilirse:

● Yerli üretici güçlenir

● Gençlik küstürülmez

● İnovasyon ölmez

● Devlet uzun vadede daha fazla kazanır

Bu nedenle, önümüzdeki günlerde – hatta önümüzdeki hafta – bu konuda önemli bir gelişme yaşanması güçlü bir ihtimal."