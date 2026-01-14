Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün ülke genelinde iş bıraktı. Birçok noktada bir araya gelen kamu işçileri, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla yürüyerek eylem yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), iş bırakma eylemi düzenledi. Ülke genelinde iş bırakan kamu emekçileri, bir araya gelerek “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları atarak yürüdü.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ KESK BAŞKANI DUYURMUŞTU!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı; ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. 14 Ocak’ta iş bırakıyoruz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullanarak iş bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.

