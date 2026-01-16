Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-16
Saat:13:19:01 TSİ
Enlem:38.15111 N
Boylam:36.65611 E
Derinlik:7.01 km
Detay:
KANDİLLİ 3.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
16.01.2026, 13:19:01 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.
Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.
Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.
Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.